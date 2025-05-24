Keşan ilçesinde Aile Yılı Festivali düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen festivalde öğrenciler konser verdi.

İlçedeki müzik gruplarının da konser verdiği festivalde yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi.

Festivale katılan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarı diledi.

- Öğrenciler 1 ton atık pil topladı

Keşan ilçesinde öğrenciler 1 ton atık pil topladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında düzenledikleri Atık Pil Toplama Kampanyası ile Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri bu yıl 1 ton atık pili geri dönüşüme kazandırdı.

Okulu ziyaret eden belediye ekipleri, öğrencileri tebrik ederek atık pilleri teslim aldı.

- Galatasaraylılardan Keşan Belediyesine ziyaret

Keşan Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.