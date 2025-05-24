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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde Aile Yılı Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:09
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        Keşan ilçesinde Aile Yılı Festivali düzenlendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen festivalde öğrenciler konser verdi.

        İlçedeki müzik gruplarının da konser verdiği festivalde yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi.

        Festivale katılan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarı diledi.

        - Öğrenciler 1 ton atık pil topladı

        Keşan ilçesinde öğrenciler 1 ton atık pil topladı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında düzenledikleri Atık Pil Toplama Kampanyası ile Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri bu yıl 1 ton atık pili geri dönüşüme kazandırdı.

        Okulu ziyaret eden belediye ekipleri, öğrencileri tebrik ederek atık pilleri teslim aldı.

        - Galatasaraylılardan Keşan Belediyesine ziyaret

        Keşan Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Özcan, Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

        Sporun birleştirici gücünü ve taraftar ruhunun coşkusunu birlikte yaşadıklarını belirten Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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