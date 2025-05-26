GÜNCELLEME - Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselirken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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