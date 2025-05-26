GÜNCELLEME - Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

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