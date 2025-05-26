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        GÜNCELLEME - Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:23
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        GÜNCELLEME - Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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        Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselirken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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