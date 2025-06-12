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        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:07
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        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.Y'nin kullandığı 22 ADU 951 plakalı SUV tipi araç, Havsa-Edirne kara yolunun Sazlıdere mevkisinde Ç.K. idaresindeki 39 NR 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücülerden Ç.K, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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