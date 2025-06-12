Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.Y'nin kullandığı 22 ADU 951 plakalı SUV tipi araç, Havsa-Edirne kara yolunun Sazlıdere mevkisinde Ç.K. idaresindeki 39 NR 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Ç.K, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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