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        Edirne'de otomobilinde 7 külçe altın ele geçirilen Moldova uyruklu zanlı tutuklandı

        Edirne'de aracında 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirilen Moldova uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 14.06.2025 - 08:13
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        Edirne'de otomobilinde 7 külçe altın ele geçirilen Moldova uyruklu zanlı tutuklandı
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        Edirne'de aracında 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirilen Moldova uyruklu zanlı tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Moldova vatandaşı Konstantin D. (29), adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurmuş, Konstantin D. idaresindeki araçta arama yapmıştı. Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirmiş, sürücüyü gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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