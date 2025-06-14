Edirne'de otomobilinde 7 külçe altın ele geçirilen Moldova uyruklu zanlı tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurmuş, Konstantin D. idaresindeki araçta arama yapmıştı. Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirmiş, sürücüyü gözaltına almıştı.

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