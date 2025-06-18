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        "Sevenler" suç örgütüne yönelik Edirne merkezli operasyonda yakalanan zanlılar adliyede

        Edirne merkezli olarak "Sevenler" suç örgütüne yönelik 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan ve örgütün elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:58
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        "Sevenler" suç örgütüne yönelik Edirne merkezli operasyonda yakalanan zanlılar adliyede
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        Edirne merkezli olarak "Sevenler" suç örgütüne yönelik 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan ve örgütün elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Çetenin elebaşı N.S. ile diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sağlık kontrolleri sonrası polislerce adliyeye getirildi.

        - "Zulalama yöntemiyle "göçmen kaçakçılığı tespit edilmişti

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sevenler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçmiş, iki gün önce ekipler, Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

        İkamet aramalarında 5 tabanca ve çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, zulalı otomobiller, 16 Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu, Türk ve yabancı ülke plakaları, 10 gram altın ve 15 bin lira para ele geçirilmiş, zanlılar hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "Suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılmıştı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, son bir yılda şüpheliler arasındaki para trafiğinin 50 milyon lira olduğu ve örgütün, yurt dışına kaçırmayı planladığı kişilere sınırdan geçiş garantisi vaadinde bulunduğu, bu işlem için kişi başı 7 bin 500 avro talep ettiği tespit edilmişti.

        Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri araçların motor bloklarının altına tahta yerleştirerek "zulalama" yöntemiyle sakladığı belirlenmişti.

        Zanlıların yurt dışına kaçırmaya çalıştığı 9'u Türk vatandaşı ile 12 yabancı uyruklu yakalanmış, operasyonda 2 araç sürücüsü tutuklanmış, kaçırılmaya çalışılan Türk vatandaşlarının asayiş, terör ve uyuşturucu suçlarından arandığı tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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