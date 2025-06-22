Enez'de yanan karavan kullanılamaz hale geldi
Enez'de yanan karavan kullanılamaz hale geldi.
Enez’de yanan karavan kullanılamaz hale geldi.
Gülçavuş köyü sahilinde park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen karavan kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.