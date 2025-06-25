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        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:30
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        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.A.P (78) yönetimindeki buğday yüklü römorku çeken traktör, Dereköy köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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