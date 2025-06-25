Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.P (78) yönetimindeki buğday yüklü römorku çeken traktör, Dereköy köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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