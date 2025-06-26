Edirne'de, "Kırkpınar Yüzme Şenliği Şampiyonası" düzenlenecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, geleneksel olarak düzenledikleri organizasyonun 27-29 Haziran tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirileceğini belirtti.

Edirne'nin tarihi, kültürü ve spor mirasıyla ön plana çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Dinç, geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Sporseverleri etkinliğe davet eden Dinç, şunları kaydetti:

"664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde geleneksel hale gelen Kırkpınar Yüzme Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilciliği faaliyet programı kapsamında yer alan bu organizasyonda, 7 yaş ve üzeri sporcular çeşitli branşlarda yarışacak, Edirne’de yüzme kültürüne katkı sağlanacak ve genç sporcularımıza önemli bir yarışma deneyimi sunulacaktır. Bu anlamlı etkinlikte hem yüzme sporunu teşvik ediyor, hem de Edirne’mizin spor kenti kimliğine katkı sunuyoruz. Geleneksel Kırkpınar ruhunu sporun diğer dallarıyla da yaşatmak bizler için büyük bir gururdur. Tüm halkımızı, spor severleri ve basın mensuplarımızı bu güzel organizasyona davet ediyor, yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."