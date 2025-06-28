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        Kırkpınar Yüzme Şenliği devam ediyor

        Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:45
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        Kırkpınar Yüzme Şenliği devam ediyor
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        Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de devam ediyor.

        Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor.

        Etkinlikte 7 yaş ve üzeri yüzücüler, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi geleneksel olarak düzenledikleri etkinliğin spor kültürüne katkı sağladığını söyledi.

        Geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Dinç, "Etkinliğe 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde geleneksel hale gelen Kırkpınar Yüzme Şenliği'ni her yıl olduğu gibi güzel bir katılım ve coşkuya yapıyoruz. Katılan tüm kulüp ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İkinci günümüzde de güzel yarışlar oluyor. Final yarışları pazar günü yapılacak ve kupa töreniyle etkinliğimiz sona erecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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