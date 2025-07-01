Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunu gösterileriyle karşılandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent esnafıyla birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gümrük sahası içerisindeki tanıtım standı önünde gurbetçilerle bir araya geldi.

Vali Sezer, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ve şekerlemeci Arif Meriç ile gurbetçilere, kentin meşhur lezzeti tava ciğeri ve yöresel tatlılarını ikram edip hayırlı yolculuklar diledi.

Türkiye'ye ulaşmanın heyecanını yaşayan gurbetçiler ise halk oyunları gösterilerini ilgiyle izleyip ikramların tadına baktı.

Karşılamada yer alan müzisyenlerin "gurbetçilere" yönelik besteleri beğeni kazandı.

- Girişler yoğunlaştı

Vali Sezer, gazetecilere, gurbetçi sezonunun 22 Haziran'da başladığını, gelişlerin hızlandığını söyledi.

Sınır kapılarında hareketlilik yaşandığını belirten Sezer, "Özellikle Fransa ve Belçika olmak üzere çeşitli ülkelerden gelişler başladı. Son 2 günde de yoğun gurbetçi trafiği yaşıyoruz. Gurbetçilerimiz memleketlerine heyecanla, özlemle geliyor ve buradan da yaşadıkları, doğdukları illere devam ediyor." dedi.

Sezer, gurbetçilerin heyecanlarını paylaşmak ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" demek amacıyla güzel karşılama programı düzenlediklerini dile getirdi.

- Gerekli tedbirler alındı

Gurbetçilerin konforlu ve huzurlu şekilde giriş yapıp memleketlerine ulaşmaları için tedbirlerin alındığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Gurbetçi sezonumuzda 1 haftada yaklaşık 46 bin araç girişi, 180 bin de yolcu girişi olduğunu görüyoruz. Bu, hemen hemen geçen seneki giriş sayılarıyla aynı durumda. Bulgaristan tarafıyla da görüşmelerimiz oldu, orada alınacak tedbirleri de görüştük. Burada da ilave personeller bakanlıklarımız tarafından gönderildi.

Bu kapsamda 4 sınır kapımızda 320 emniyet personelimiz çalışıyor. 850 kadar da gümrük personelimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Geçen seneye göre bu sene 8 gümrük gişesi daha ekledik. Bazılarının yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz çünkü dönüşte sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Vatandaşlarımızın bekleme süresini de daha kısa süreye indirmeyi amaçlıyoruz."