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        Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunu gösterileriyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:51
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        Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama
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        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunu gösterileriyle karşılandı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kent esnafıyla birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gümrük sahası içerisindeki tanıtım standı önünde gurbetçilerle bir araya geldi.

        Vali Sezer, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ve şekerlemeci Arif Meriç ile gurbetçilere, kentin meşhur lezzeti tava ciğeri ve yöresel tatlılarını ikram edip hayırlı yolculuklar diledi.

        Türkiye'ye ulaşmanın heyecanını yaşayan gurbetçiler ise halk oyunları gösterilerini ilgiyle izleyip ikramların tadına baktı.

        Karşılamada yer alan müzisyenlerin "gurbetçilere" yönelik besteleri beğeni kazandı.

        - Girişler yoğunlaştı

        Vali Sezer, gazetecilere, gurbetçi sezonunun 22 Haziran'da başladığını, gelişlerin hızlandığını söyledi.

        Sınır kapılarında hareketlilik yaşandığını belirten Sezer, "Özellikle Fransa ve Belçika olmak üzere çeşitli ülkelerden gelişler başladı. Son 2 günde de yoğun gurbetçi trafiği yaşıyoruz. Gurbetçilerimiz memleketlerine heyecanla, özlemle geliyor ve buradan da yaşadıkları, doğdukları illere devam ediyor." dedi.

        Sezer, gurbetçilerin heyecanlarını paylaşmak ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" demek amacıyla güzel karşılama programı düzenlediklerini dile getirdi.

        - Gerekli tedbirler alındı

        Gurbetçilerin konforlu ve huzurlu şekilde giriş yapıp memleketlerine ulaşmaları için tedbirlerin alındığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Gurbetçi sezonumuzda 1 haftada yaklaşık 46 bin araç girişi, 180 bin de yolcu girişi olduğunu görüyoruz. Bu, hemen hemen geçen seneki giriş sayılarıyla aynı durumda. Bulgaristan tarafıyla da görüşmelerimiz oldu, orada alınacak tedbirleri de görüştük. Burada da ilave personeller bakanlıklarımız tarafından gönderildi.

        Bu kapsamda 4 sınır kapımızda 320 emniyet personelimiz çalışıyor. 850 kadar da gümrük personelimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Geçen seneye göre bu sene 8 gümrük gişesi daha ekledik. Bazılarının yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz çünkü dönüşte sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Vatandaşlarımızın bekleme süresini de daha kısa süreye indirmeyi amaçlıyoruz."

        Jandarmanın yol boyunca bütün dinlenme noktalarında güvenlik tedbirlerini aldığını bildiren Sezer, "Umudumuz şudur ki buraya kadar heyecanla geldiler, güzel şekilde tatillerini yapsınlar. Özlemlerini gidersinler ve yine yüzleri güler şekilde ülkemizden ayrılarak, ikamet ettikleri ve çalıştıkları ülkelere dönsünler. Bunun konforunu en iyi şekilde yaşasınlar. Bu sene çok yoğun tedbirler aldık." diye konuştu.

        - Karşılama gurbetçileri mutlu etti

        Belçika'dan gelen Yavuz İlhan, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu paylaştı.

        Karşılamadan dolayı memnun olduklarını belirten İlhan, "Vatan hasretini yaşıyoruz. Bu güzel karşılama ve ikramlar bizi mutlu etti. Tatilimizi güzel şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

        Ailesiyle Fransa'dan gelen Oğuz Gonca da yorgunluğunun Türk bayrağını görünce geçtiğini dile getirdi.

        Türkiye'de bulunmanın ayrı duygu olduğunu ifade eden Gonca, sıcak karşılamadan dolayı Valilik ve esnafa teşekkür etti.

        Bu arada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca gurbetçileri karşılayıp tanıtım faaliyetlerinde bulunacak.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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