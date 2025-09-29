Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de köy merasında 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Havsa ilçesindeki köy merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:51
        Hasköy köyünün merasında G.S'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        H.N. köyün merasında dün çıkan tartışmada G.S'yi yanındaki silahla vurarak öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

