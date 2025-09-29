Edirne'de köy merasında 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'nin Havsa ilçesindeki köy merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Havsa ilçesindeki köy merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hasköy köyünün merasında G.S'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
H.N. köyün merasında dün çıkan tartışmada G.S'yi yanındaki silahla vurarak öldürmüştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.