Edirne'de başarılı sporcular düzenlenen törenle ödüllendirildi

Sporculara ödülleri Vali Yunus Sezer, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Ak ve kurum müdürleri tarafından verildi.

Ak, katıldıkları organizasyonlarda başarı elde eden sporcuları tebrik etti.

Spora ve sporculara olan desteklerinin süreceğini belirten Ak, Amatör spor, gençlerimizin vatana hayırlı, ahlaklı, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, törende yaptığı konuşmada amatör sporların gençlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Yılın Enleri Ödül Töreni" programı düzenlendi.

