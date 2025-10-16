Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdit soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

        Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdit soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:16
        Edirne'de Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdit soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar tutuklandı
        Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdit soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, belediye eski çalışanı F.Ö. "kurşun" fotoğrafı ekleyip "en kısa zamanda görüşeceğiz" yazılı mesajı Martin'in telefonuna gönderdi.

        Belediye Başkanı Martin, polise başvurdu.

        Soruşturma başlatan polis ekipleri F.Ö.'nün evinde yaptıkları aramada uyuşturucu bulundu.

        F.Ö. ve evde bulunan S.K. gözaltına alındı.

        Zanlılar "tehdit", "uyuşturucu kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

        Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        F.Ö.'nün yaklaşık 3 ay önce belediyedeki işinden "uyuşturucu kullandığı" gerekçesiyle çıkarıldığı ileri sürüldü.

        Öte yandan Martin, haziran ayında da tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurmuş, soruşturma kapsamında da S.Ç. tutuklanmıştı.

