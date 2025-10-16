Edirne'de Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdit soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar tutuklandı
Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdit soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, belediye eski çalışanı F.Ö. "kurşun" fotoğrafı ekleyip "en kısa zamanda görüşeceğiz" yazılı mesajı Martin'in telefonuna gönderdi.
Belediye Başkanı Martin, polise başvurdu.
Soruşturma başlatan polis ekipleri F.Ö.'nün evinde yaptıkları aramada uyuşturucu bulundu.
F.Ö. ve evde bulunan S.K. gözaltına alındı.
Zanlılar "tehdit", "uyuşturucu kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
F.Ö.'nün yaklaşık 3 ay önce belediyedeki işinden "uyuşturucu kullandığı" gerekçesiyle çıkarıldığı ileri sürüldü.
Öte yandan Martin, haziran ayında da tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurmuş, soruşturma kapsamında da S.Ç. tutuklanmıştı.
