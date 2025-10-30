CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yazgan, Ayhan'a görevinde başarı diledi. Ayhan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de Ayhan'a ziyarette bulunarak görevinin hayırlı olmasını diledi.

- Yağıştan evleri etkilenen vatandaşlara ziyaret

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, yağıştan evleri etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Atlı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlı, vatandaşların her zaman yanında olduklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

- Belediye Başkanı Tüfekçi'den Köse'ye ziyaret

Meriç ilçesine bağlı Subaşı Belde Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.