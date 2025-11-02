Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin caddeye doğru hızla ilerlediği, çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye ilerlediği görüldü.

Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

