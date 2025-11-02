Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 16:11 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:11
        Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

        İ.K. (78) idaresindeki 22 BB 088 plakalı otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin caddeye doğru hızla ilerlediği, çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye ilerlediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

