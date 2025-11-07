Habertürk
        Kapıkule'de son dönemde alınan tedbirlerle saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, ihracat rakamlarıyla doğru orantılı artan tır trafiğinin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında alınan tedbirlerle hızlandırıldığını söyledi.

        Giriş: 07.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:59
        Kapıkule'de son dönemde alınan tedbirlerle saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, ihracat rakamlarıyla doğru orantılı artan tır trafiğinin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında alınan tedbirlerle hızlandırıldığını söyledi.

        Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarında tır geçişleriyle ilgili alınan tedbirlerin sürekli gözden geçirildiğini belirtti.

        Artan tır trafiğinin ihracatın artmasıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında özel bir tır parkında ruhsat problemi nedeniyle kısa süreli yaşanan problemin de çözüldüğünü aktardı.

        - Bekleme süreleri düştü

        Sınır kapılarından geçiş sayılarına vurgu yapan Vali Sezer, şunları kaydetti:

        "Hamzabeyli, Kapıkule, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarımızda 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi oldu. Bu araçlardan 1 milyon 409 bini tırları kapsıyor. Kasım ayı itibariyle bir haftayı geride bıraktık, bu kapılardan 80 bin 500 araç geçişi var, bunlardan 29 bini tır giriş ve çıkışını içeriyor.

        Aldığımız tedbirlerle özellikle çadırlı tırlarımızın bekleme süresini 74 saatten 14 saate indirmiş durumdayız. Bunlar gümrük sahası içi ve dışındaki araçları kapsıyor. Tır parklarında araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Frigolu yani acil geçişi olan tırlarda bekleme süresi 24 saatten 2 saate inmiş durumda. Tır geçişi noktasında son 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık, saatlik 96 tır geçiş sayısına ulaşıldı, Kapıkule'deki bu geçiş süresi tarihi bir rekordur."

        Sezer, geçişlerin hızlandırılmasında alınan tedbirlerin katkısı olduğunu ifade ederek, buna hizmet eden Türk ve Bulgaristan tarafındaki gümrük ile kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

        Vali Sezer, şu anda tırların geçişleriyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

