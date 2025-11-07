İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, İpsala Belediyesini ziyaret etti.

Anlaş, vatandaşlarla aralarında sıcak bir köprü kurduklarını ve ziyaretlere devam edeceklerini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" Ziyaretleri kapsamında MHP İlçe Başkanı Caner Anlaş ve beraberindekiler vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Programa, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.

