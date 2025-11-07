Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesinde çeltik hasadı sonu şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:47
        
        İpsala ilçesinde çeltik hasadı sonu şükür duası yapıldı.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, DSİ tesislerinde düzenlenen programda, üreticilerin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

        Çeltik üretiminin bölge ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Kerman, Türkiye'nin çeltik ambarı İpsala'da üretime devam edeceklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar şükür duası yaptırdı.

        Programa, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.

        - MHP teşkilatından ziyaretler

        İpsala ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı üyeleri vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" Ziyaretleri kapsamında MHP İlçe Başkanı Caner Anlaş ve beraberindekiler vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Anlaş, vatandaşlarla aralarında sıcak bir köprü kurduklarını ve ziyaretlere devam edeceklerini kaydetti.

        - İpsala Belediyesine ziyaret

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, İpsala Belediyesini ziyaret etti.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Bölgesel işbirliğine önem verdiklerini anlatan Kerman, Meriç ve İpsala'nın ortak projeler yapmaya devam edeceğini kaydetti.

