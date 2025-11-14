Edirne'de şehitler hayrına ikramlarda bulunuldu
Edirne'de, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan askerler hayrına ikramlar yapıldı.
Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca cuma namazı çıkışında Gülşeni Aşık Efendi Dergahında 350 kişiye pilav, ayran ve helva dağıtıldı.
Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası" projesi kapsamında yapılan ikrama katılanlar şehitler için dua etti.
Edirne Belediyesi de Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde şehitlerin hatırasına hayır lokması ikramında bulundu.
