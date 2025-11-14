Edirne'de şehitler hayrına ikramlarda bulunuldu

Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası" projesi kapsamında yapılan ikrama katılanlar şehitler için dua etti.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca cuma namazı çıkışında Gülşeni Aşık Efendi Dergahında 350 kişiye pilav, ayran ve helva dağıtıldı.

