        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de şehitler hayrına ikramlarda bulunuldu

        Edirne'de, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan askerler hayrına ikramlar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:35 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:36
        Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca cuma namazı çıkışında Gülşeni Aşık Efendi Dergahında 350 kişiye pilav, ayran ve helva dağıtıldı.

        Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası" projesi kapsamında yapılan ikrama katılanlar şehitler için dua etti.

        Edirne Belediyesi de Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde şehitlerin hatırasına hayır lokması ikramında bulundu.

