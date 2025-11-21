Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyündeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentteki denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
