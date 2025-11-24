Edirne Belediyesinin 2026 bütçesi 7,5 milyar lira oldu

Edirne Belediyesinin 2026 yılı bütçesi 7 milyar 582 milyon 997 bin lira olarak kabul edildi.

Edirne Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde bütçe gündemiyle toplandı.

Toplantıda konuşan CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar, İller Bankasının CHP'li belediyelerden daha fazla kesinti yaptığını savundu.

AK Partili Celal Demir de CHP'li belediyelerden daha fazla kesinti yapıldığı yönündeki iddianın doğru olmadığını belirtti.

Belediyenin hazırladığı performans programında birçok hedefin gerçekleştirilemediğini ileri süren Demir, şunları kaydetti:

"Baktığımızda hepsi sıfır. Bunlar çok büyük bütçeyle olacak şeyler değil. Bir sürü boşuna harcanan paranın yerine bunlar yapılabilirdi çok rahat. Bahane yaratmayla bu işlerin olmayacağını söylemek istiyorum.

Bunlar için çok büyük bütçeye gerek yok. Mevcut bütçeyle bunların çoğu yapılabilirdi. Konser sayısı 6, konsere bütçe var. Kendi koyduğunuz hedeflerin, 2025-2029 Stratejik Eylem Planı'ndaki hedeflerin yüzde 90'ı yapılmamış. Hatta başlanmamış bile."