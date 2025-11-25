Edirne'de "Sultan 2. Abdülhamid'in Yıldız Albümlerinde Balkanlar" adlı fotoğraf sergisi açıldı
Edirne'de "Sultan 2. Abdülhamid'in Yıldız Albümlerinde Balkanlar" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen sergide, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca hazırlanan aynı isimli kitapta yer alan 220 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle gezdiği sergi, Balkan coğrafyasını Sultan 2. Abdülhamid'in bakış açısından görme imkanı tanıyor.
Arnavutluk'tan Romanya'ya, Kosova'dan Yunanistan'a kadar geniş bir bölgeden seçilen fotoğraflar camiler, şadırvanlar, Türk evleri, kışlalar, tekkeler ve medreseler gibi pek çok kültürel unsuru belgeleyerek 19. yüzyıl Balkan sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutuyor.
