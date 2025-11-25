Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şehitler köyünde A.Y. (55) ile akrabası F.A. (58) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.A, av tüfeğiyle A.Y'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
F.A. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.