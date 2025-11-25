Habertürk
        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:58
        Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Şehitler köyünde A.Y. (55) ile akrabası F.A. (58) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.A, av tüfeğiyle A.Y'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        F.A. gözaltına alındı.

