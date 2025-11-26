Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de şehitler anısına 500 fidan dikildi

        Edirne'de, Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes Projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:33
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa'nın Çömlek köyündeki fidan dikim alanındaki programda yaptığı konuşmada, vatan topraklarının her karesinde şehitlerin kanı ve emeğinin bulunduğunu söyledi.

        Ülke topraklarının kıymetli olduğunu belirten Sezer, "Ormanlarımız bizim için kıymetli. Biz sadece bugünü yaşamıyoruz. Bir de geleceğe bir emanet bırakmak için yaşıyoruz. Güzel bir yurt, güzel bir vatan bırakmak için yaşıyoruz. Biliyorsunuz yazın ciğerlerimiz yandı ve birçok ormanımızı kaybettik. Cumhurbaşkanı'mız, devletimiz bir hedef koydu ve 'yanan ormanlardan daha fazlasını dikeceğiz, gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakacağız' dediler." diye konuştu.

        Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün değerli olduğunu dile getirdi.

        Hayırlı bir işin gerçekleştirildiğini ifade eden Sezer, "İnşallah burada dikilecek her fidan şehitlerimiz için geleceğimiz için bir nefes olacak. Onların mukaddes ruhları için de burada yaşayacak bir ortam olacak. Sadece dikmek değil, koruyup yaşatmak da önemli. Bunu da unutmayalım." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmek ve gençlerin doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

        Dikilen her fidanın geleceğe ve vatan sevgisine bırakılan canlı bir nişane olacağını aktaran Ayhan, "Bu anlamlı projeye katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, kıymetli şehit ailelerimize, gazilerimize, fedakar mesai arkadaşlarıma, Orman Genel Müdürlüğünün değerli çalışanlarına, değerli öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, her bir fidanın şehitlerimizin aziz hatırasına bir nefes olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Sezer ve Ayhan, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve emniyet mensupları 500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Dikilen fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

