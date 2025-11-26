Edirne'de şehitler anısına 500 fidan dikildi

Edirne'de, Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes Projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa'nın Çömlek köyündeki fidan dikim alanındaki programda yaptığı konuşmada, vatan topraklarının her karesinde şehitlerin kanı ve emeğinin bulunduğunu söyledi.

Ülke topraklarının kıymetli olduğunu belirten Sezer, "Ormanlarımız bizim için kıymetli. Biz sadece bugünü yaşamıyoruz. Bir de geleceğe bir emanet bırakmak için yaşıyoruz. Güzel bir yurt, güzel bir vatan bırakmak için yaşıyoruz. Biliyorsunuz yazın ciğerlerimiz yandı ve birçok ormanımızı kaybettik. Cumhurbaşkanı'mız, devletimiz bir hedef koydu ve 'yanan ormanlardan daha fazlasını dikeceğiz, gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakacağız' dediler." diye konuştu.

Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün değerli olduğunu dile getirdi.

Hayırlı bir işin gerçekleştirildiğini ifade eden Sezer, "İnşallah burada dikilecek her fidan şehitlerimiz için geleceğimiz için bir nefes olacak. Onların mukaddes ruhları için de burada yaşayacak bir ortam olacak. Sadece dikmek değil, koruyup yaşatmak da önemli. Bunu da unutmayalım." dedi.