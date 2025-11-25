Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Enez ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Enez ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Şehitler köyünde akrabası A.Y'yi (55) silahla öldüren zanlı F.A'nın (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Enez Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        F.A, dün köyün meydanında çıkan tartışmada akrabası A.Y'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Edirne'ye 8 milyon metreküplük can damarı: Kentin su sorununa devlet müdaha...
        Edirne'ye 8 milyon metreküplük can damarı: Kentin su sorununa devlet müdaha...
        Midibüs traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
        Midibüs traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Edirne Vali Sezer'e ziyaret
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Edirne Vali Sezer'e ziyaret
        Restore edilen Üç Şehitler Anıtı'nın açılışında duygu dolu anlar yaşandı
        Restore edilen Üç Şehitler Anıtı'nın açılışında duygu dolu anlar yaşandı
        Edirne'de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu
        Edirne'de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu Barajı İsale Hattı'nda incelemelerde bul...
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu Barajı İsale Hattı'nda incelemelerde bul...