Kıbrıs gazisi Mehmet Kanar, Keşan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi kapsamında Kıbrıs gazisi Mehmet Kanar, Keşan Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda gazi Kanar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı.

Programa Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa ve öğrenciler katıldı.

- İl Sağlık Müdürü Yıldırım Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu​​​​​​​

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Lalapaşa ilçesinde sağlık kurumlarını ziyaret etti.

İlk olarak Lalapaşa Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, ihtiyaçlara yönelik değerlendirmede bulundu.

Ardından Çömlekakpınar Sağlık Evini de ziyaret eden Yıldırım, sağlık evinin işleyişi, verilen hizmetler ve ihtiyaç duyulan konular hakkında incelemelerde bulundu. Yıldırım, köyde sunulan birinci basamak sağlık hizmetinin önemine vurgu yaparak çalışanlara teşekkür etti. - Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Muhtarlığına ziyaret Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Muhtarı Rıza Ürütükçü'yü ziyaret etti. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinin tanıtımı yapıldı, psikolojik, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bireyler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ürütükçü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilgiç'e teşekkür etti. - TÜ'de "Dünya Zeytin Ağacı Günü" kutlandı Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.