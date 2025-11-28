Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.U'nun idaresindeki 34 MIE 377 plakalı motosiklet Şükrüpaşa Mahallesi'nde M.Ç'nin kullandığı 34 DKZ 601 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletin arkasındaki yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüler ifade için polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.