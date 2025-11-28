Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kapalı devre bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 28.11.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kapalı devre bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar, Edirne Adliyesine getirildi.

        Şüphelilerden 11'i, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatmış, bu kapsamda bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edilmişti.

        Yazışmalardan, kapalı devre "süper admin, admin, bayi, oyuncu" modeliyle bahis oynatıldığı belirlenmiş, yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu anlaşılmıştı.

        Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, 8 bin 100 dolar, 15 bin 200 lira, kupon yazma makinesi ve para sayma makinesi ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail işgalinde yeni perde
        İsrail işgalinde yeni perde
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor transfere hazırlanı...
        Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor transfere hazırlanı...
        Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay ha...
        Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay ha...
        Edirne İl Özel İdaresinin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon lira olarak...
        Edirne İl Özel İdaresinin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon lira olarak...
        Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaş...
        Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaş...