Edirne'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Edirne'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edirne'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İ.E'nin kullandığı 34 ZK 3394 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kavşakta, M.T. idaresindeki 22 AEC 013 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.