Edirne'de üniversite öğrencileri "Güvenli Sokaklar Projesi" ile karanlık sokakları aydınlatmayı hedefliyor.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği projeyle, vatandaşlar sokakları işaretleme yöntemiyle belirleyebilecek.
Projeyi hazırlayan Ayça Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında "novaedirne.com.tr" internet adresinden erişilebilen interaktif bir veri haritası oluşturduklarını söyledi.
Vatandaşların veri haritasında yıldızla işaretleme yaparak sokaklarla ilgili yorumda bulunabileceğini belirten Erdem, sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıkları çalışmayı yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.
Berin Çalışır da 21 Aralık'a kadar veri haritasında yapılan işaretleme ve yorumları toplayarak sonuçları ilgili kurumlarla paylaşacaklarını kaydetti.
Geceleri daha aydınlık ve güvenli sokaklar oluşturmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Çalışır, çalışmayı diğer şehirlerdeki üniversitelere de ileteceklerini söyledi.
Eski Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da projeye destek verdiğini ve üniversite öğrencilerinin kent için geliştirdiği projelerin değerli olduğunu belirtti.
- Rektör Hatipler'den hayırseverlere teşekkür
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Tıp Fakültesi Hastanesine bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu'nda hayırseverleri kabul eden Hatipler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine verdikleri destekten dolayı Resmiye Kocadoğan, Ergun Tuncer, Mehmet Sefa Açar, Zeynel Sarsılmaz, Ercan Dursunoğlu, Mustafa Erol, Mehmet Bakırcı ve Şükriye Avcı'ya teşekkür etti.
Hayırseverlerin katkılarının çok değerli olduğunu belirten Hatipler, hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.
- Keşan'da altyapı çalışmaları
Keşan ilçesinde Uğur Mumcu Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin tarihi arterlerinden Uğur Mumcu Caddesi'nde altyapı sisteminin yenilendiği belirtildi.
Eski Gelibolu Caddesi'nde de kapsamlı dönüşüm çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçle birlikte caddenin geleceğine ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşması için önemli bir adım daha atmış olduk. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem zemindeki deformasyonların ortadan kalktığı hem de estetik, düzenli ve dayanıklı bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacak."
- Trakya Üniversitesinde "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi
Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Sürdürülebilirlik Zirvesi", gayrimenkul, üretim ve perakende sektörlerinin temsilcilerini öğrencilerle bir araya getirdi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlknur Taştan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Taştan, açılış konuşmasında sektörle üniversite arasında güçlü iş birliği oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Taştan, zirvede paylaşılacak çıktılarının sürdürülebilir geleceğe ışık tutacağını ifade etti.
Dekan Arıkoğlu Ündücü ise sürdürülebilirliğin iş dünyasının yanı sıra akademi ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Rektör Yardımcısı Demir de risk yönetiminin önemine değinerek öğrencilerin bu tür etkinliklerle müfredat dışı önemli öğrenme fırsatları yakaladığını söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri sürdürülebilirlik alanındaki güncel eğilimler, kurumsal dönüşüm süreçleri ve geleceğe yönelik stratejiler hakkında sunum yaptı.
Saya Holding Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Caner Özsaran, holding düzeyinde uygulanan sürdürülebilir değer yaratma modellerine değindi.
Migros Kalite Yönetim Sistemleri Grup Müdürü Sevil Damatoğulları, tedarikten mağazaya uzanan döngüsel değer yaklaşımını aktardı.
Sinpaş GYO Sürdürülebilirlik Müdürü Dr. A. Berrak Köten, gayrimenkul sektöründe doğa ve insan odaklı sürdürülebilirlik uygulamalarını anlattı.
Beko Çevre Mühendisi Elif Öztürk ise ürün döngüselliği kapsamında kaynak verimliliğinin önemini vurguladı.
Program kapsamında Doç. Dr. Taştan yöneticiliğinde "Sürdürülebilirlikte Ortak Yol Haritası" paneli gerçekleştirildi, öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi.
Etkinlik, kapanış konuşmalarının ardından bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
