Edirne'de üniversite öğrencileri "Güvenli Sokaklar Projesi" ile karanlık sokakları aydınlatmayı hedefliyor.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği projeyle, vatandaşlar sokakları işaretleme yöntemiyle belirleyebilecek.

Projeyi hazırlayan Ayça Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında "novaedirne.com.tr" internet adresinden erişilebilen interaktif bir veri haritası oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların veri haritasında yıldızla işaretleme yaparak sokaklarla ilgili yorumda bulunabileceğini belirten Erdem, sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıkları çalışmayı yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

Berin Çalışır da 21 Aralık'a kadar veri haritasında yapılan işaretleme ve yorumları toplayarak sonuçları ilgili kurumlarla paylaşacaklarını kaydetti.

Geceleri daha aydınlık ve güvenli sokaklar oluşturmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Çalışır, çalışmayı diğer şehirlerdeki üniversitelere de ileteceklerini söyledi.

Eski Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da projeye destek verdiğini ve üniversite öğrencilerinin kent için geliştirdiği projelerin değerli olduğunu belirtti.

- Rektör Hatipler'den hayırseverlere teşekkür

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Tıp Fakültesi Hastanesine bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu'nda hayırseverleri kabul eden Hatipler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine verdikleri destekten dolayı Resmiye Kocadoğan, Ergun Tuncer, Mehmet Sefa Açar, Zeynel Sarsılmaz, Ercan Dursunoğlu, Mustafa Erol, Mehmet Bakırcı ve Şükriye Avcı'ya teşekkür etti.

Hayırseverlerin katkılarının çok değerli olduğunu belirten Hatipler, hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.

- Keşan'da altyapı çalışmaları

Keşan ilçesinde Uğur Mumcu Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin tarihi arterlerinden Uğur Mumcu Caddesi'nde altyapı sisteminin yenilendiği belirtildi.

Eski Gelibolu Caddesi'nde de kapsamlı dönüşüm çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: