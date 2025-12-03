Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, yoklamanın ardından son oturuma ait tutanak özetleri okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, komisyonun yaptığı çalışma sonucu, İl Özel İdaresi makine parkında yer alan araç ve ekipmanların 2026 yılı kiralama bedellerinin belirlendiğini söyledi.

Kılıç, kiralama bedellerine geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapıldığını ifade etti.

Gündemde yer alan beş madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Dünya Engelliler Günü'ne değinen Gegeoğlu, sadece 3 Aralık’ta değil yıl boyunca engelli bireylerin hatırlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünün zihinsel veya bedensel engelli olduğuna dikkati çeken Gegeoğlu, "Bu ciddi bir nüfus. Engelli bireylerin sosyal yaşamın ve iş hayatının içinde yer almasına destek verilmesi gerekir. Hayatlarını kolaylaştıracak acil önlemlerin alınması önemlidir." dedi.