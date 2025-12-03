Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de engelsiz bando "Biz de varız" dedi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda "engelsiz bando" sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:56
        Edirne'de engelsiz bando "Biz de varız" dedi
        Trakya Üniversitesinde (TÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda "engelsiz bando" sahne aldı.

        TÜ Özel Eğitim Topluluğu tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde organize edilen "Biz de varız" programı açılış konuşmalarıyla başladı.

        Ardından TÜ Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim gören engelli öğrencilerden oluşan bando mini konser verdi.

        Down sendromlu ve zihinsel engelli öğrenciler, kırmızı şapka, papyon ve beyaz gömleklerinden oluşan kıyafetleriyle sahnede uyum sağladı. Davul, trampet, klarnet ve kemanlarla ritim tutan öğrencilere öğretmenleri de sahneye çıkarak eşlik etti.

        Hareketli müzik eşliğinde dans eden öğrenci ve öğretmenlere katılımcılar alkışlarla tempo tuttu.

        Öğrencilerin aileleri ise bu anları cep telefonlarıyla fotoğraf ve videoyla kayıt altına aldı.

        Programda engelli emekli kimya mühendisi Mehmet Abdu ile engelli bocce sporcuları yaşadıklarını paylaştı.

        TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, program sonrası yaptığı konuşmada, engelsiz bir üniversite hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, etkinliğe katkı sunan akademisyenler ve öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

        Etkinliğin ardından akademisyenler ve katılımcılar, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan el işi sergisini gezdi.

