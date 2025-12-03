Edirne Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Edirne heyetinin Ankara ziyareti, Belediye Meclisinde tartışma konusu oldu.

Edirne Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında toplandı.

CHP Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın birlikte Ankara'da bakanlıklar nezdindeki ziyaretlerini eleştirdi.

Yağcılar, Vali Sezer'in tarafsız ve her siyasi partiye eşit olması gerektiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Vali Yunus Sezer'in kent için ne kadar uğraş verdiğini göz ardı etmenin haksızlık olacağını belirtti.

Edirne'ye yatırım için ziyarette bulunulmasından rahatsızlık duyulmasının abes olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Sizler gittiniz de kapıdan mı çevrildiniz? Vali Bey sizinle de Ankara'da ziyaretlerde bulundu. Ayrıca il başkanımız bir yere gitmek için kimseden icazet almayacaktır. Bizim vekilimiz de il başkanımız da şu anda Edirne'ye yatırım için koşturuyordur. Ama siz vekillerinizi bulmak isterseniz, gümrüklere, KOM Şube uygulamalarına bakacaksınız ya da heykel veya Cumhuriyet karşıtı insanlarla fotoğraf verme arayışındadır, buralarda bulursunuz. Edirne'ye hizmet için koşturan valimizle, vekilimizle, il başkanımızla gurur duyuyoruz, siz rahatsız olmaya devam edebilirsiniz."

- "Valimize minnettarız" Edirne Belediye Başkanı Gencan da, Vali Sezer'in şehir için büyük destekler verdiğini, bu nedenle kendisine minnettar olduklarını belirtti. Edirne Belediyesi olarak kent için birlikte hareket etmek istediklerini ifade eden Gencan, "Bu şehrin işbirliğine ihtiyacı var. Dayanışma ruhunun gelişmesini istiyorum. Geri kalan tartışmaları anlamlı bulmuyorum." dedi. - Ulus Pazarı'nın bulunduğu alan SGK'ya devredildi Mecliste, Bulgar ve Yunan turistlerin de ilgi gösterdiği, "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'nın bulunduğu 16 bin metrekarelik alanın, Edirne Belediyesi Personel Anonim Şirketinin borçlarına mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilmesi görüşüldü. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne'nin sembol yerlerinden olan Ulus Pazarı için alternatif bir pazar yeri oluşturularak esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini, borç için belediyenin varsa başka taşınmazının satılması gerektiğini belirterek, maddeye "hayır" oyu vereceklerini belirtti.