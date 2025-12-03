Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

        Edirne heyetinin Ankara ziyareti, Belediye Meclisinde tartışma konusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:05
        Edirne Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
        Edirne heyetinin Ankara ziyareti, Belediye Meclisinde tartışma konusu oldu.

        Edirne Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında toplandı.

        CHP Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın birlikte Ankara'da bakanlıklar nezdindeki ziyaretlerini eleştirdi.

        Yağcılar, Vali Sezer'in tarafsız ve her siyasi partiye eşit olması gerektiğini ileri sürdü.

        Bunun üzerine söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Vali Yunus Sezer'in kent için ne kadar uğraş verdiğini göz ardı etmenin haksızlık olacağını belirtti.

        Edirne'ye yatırım için ziyarette bulunulmasından rahatsızlık duyulmasının abes olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Sizler gittiniz de kapıdan mı çevrildiniz? Vali Bey sizinle de Ankara'da ziyaretlerde bulundu. Ayrıca il başkanımız bir yere gitmek için kimseden icazet almayacaktır. Bizim vekilimiz de il başkanımız da şu anda Edirne'ye yatırım için koşturuyordur. Ama siz vekillerinizi bulmak isterseniz, gümrüklere, KOM Şube uygulamalarına bakacaksınız ya da heykel veya Cumhuriyet karşıtı insanlarla fotoğraf verme arayışındadır, buralarda bulursunuz. Edirne'ye hizmet için koşturan valimizle, vekilimizle, il başkanımızla gurur duyuyoruz, siz rahatsız olmaya devam edebilirsiniz."

        - "Valimize minnettarız"

        Edirne Belediye Başkanı Gencan da, Vali Sezer'in şehir için büyük destekler verdiğini, bu nedenle kendisine minnettar olduklarını belirtti.

        Edirne Belediyesi olarak kent için birlikte hareket etmek istediklerini ifade eden Gencan, "Bu şehrin işbirliğine ihtiyacı var. Dayanışma ruhunun gelişmesini istiyorum. Geri kalan tartışmaları anlamlı bulmuyorum." dedi.

        - Ulus Pazarı'nın bulunduğu alan SGK'ya devredildi

        Mecliste, Bulgar ve Yunan turistlerin de ilgi gösterdiği, "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'nın bulunduğu 16 bin metrekarelik alanın, Edirne Belediyesi Personel Anonim Şirketinin borçlarına mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilmesi görüşüldü.

        AK Partili Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne'nin sembol yerlerinden olan Ulus Pazarı için alternatif bir pazar yeri oluşturularak esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini, borç için belediyenin varsa başka taşınmazının satılması gerektiğini belirterek, maddeye "hayır" oyu vereceklerini belirtti.

        Gencan da SGK borçları ve İller Bankasından gelen paydaki kesinti nedeniyle hizmet üretmekte sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

        Edirne Belediyesine ait bir taşınmazın devletin başka bir kurumuna devredileceğini dile getiren Gencan, "Bu kadar ciddi faiz yükünün altındayken, kesintilerle uğraşırken bir kooperatif zarar görmesin diye bir şeylerin üstünü kapatacak değiliz. Grubunuzun kararına saygı duyuyorum." dedi.

        Pazar yerinin bulunduğu arazinin 925 milyon lira karşılığında SGK'ya devri CHP grubun oylarıyla kabul edildi.

        Toplantıda, Fenerbahçe Spor Kulübünün 100. Yıl Mahallesi'nde yapımı devam eden tesislerinin faaliyete geçirilmesi amacıyla kulüp ile Edirne Belediyesi arasında işbirliği yapılmasını içeren madde kabul edildi.

        Gencan, spor tesisinin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için sürecin paydaşı olacaklarını belirtti.

        Toplantıda 3'ü gündem dışı 14 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

