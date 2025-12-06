Edirne'nin köylerinde suni mera alanları genişletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, projenin hayvancılıkta kaliteli kaba yem üretimini artırmak, meraların verimliliğini yükseltmek ve bölge çiftçisine ekonomik katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde suni mera alanı 500 dekara çıkarıldı.

