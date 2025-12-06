Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin köylerinde suni mera alanları genişletiliyor

        Edirne'nin köylerinde suni mera alanları genişletiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin köylerinde suni mera alanları genişletiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin köylerinde suni mera alanları genişletiliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde suni mera alanı 500 dekara çıkarıldı.

        Arpaç köyünde 200 dekar alanda altılı mera otu ekimi gerçekleştirildi.

        Önceki yıllarda tesis edilen 300 dekarlık alanla köydeki suni mera alanı 500 dekara ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, projenin hayvancılıkta kaliteli kaba yem üretimini artırmak, meraların verimliliğini yükseltmek ve bölge çiftçisine ekonomik katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        Edirne'de çeltik ekim sezonu değerlendirildi
        Edirne'de çeltik ekim sezonu değerlendirildi
        Edirne'de trafiği tehlikeye düşüren araçlara ceza kesildi
        Edirne'de trafiği tehlikeye düşüren araçlara ceza kesildi
        Edirne merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
        Edirne merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
        Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda 6 zanlı...
        Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda 6 zanlı...
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı