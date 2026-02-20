Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

        Edirne'de, bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği öğrenilmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

