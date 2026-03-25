Habertürk
        Edirne'de yasa dışı çiftlikten kurtarılan 88 cins köpek sahiplendirildi

        Edirne'de iki hafta önce bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, izinsiz üretim yapıldığı gerekçesiyle el konulan 88 cins köpek sahiplendirildi.

        Giriş: 25.03.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Edirne'de yasa dışı çiftlikten kurtarılan 88 cins köpek sahiplendirildi

        Edirne'de iki hafta önce bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, izinsiz üretim yapıldığı gerekçesiyle el konulan 88 cins köpek sahiplendirildi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yazılı açıklamasında, sahiplendirme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

        Süreçte temel önceliklerinin köpeklerin güvenli yuvalara kavuşması olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Bu canların yeniden istismar edilmemesi ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim önceliğimiz. Bu nedenle sahiplendirme sürecini belirli kurallar çerçevesinde yürüttük. Amacımız, onların sağlıklı ve güvenli yuvalarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak."

        Gencan, sahiplendirme sürecinde uygulanan Edirne'de ikamet şartının, hayvanların takibini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirtti.

        Belediye ekiplerinin sahiplendirme sürecine ilişkin denetimleri belirli periyotlarla sürdüreceğini aktaran Gencan, köpeklerin yaşam koşullarının takip edileceğini bildirdi.

        - Olay

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta Lalapaşa ilçesine bağlı Tuğlalık köyünde izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

