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Vali Yardımcısı salon açılışına 'judo' kıyafetiyle katıldı

DHA

-EDİRNE'de Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda, judocular için yapılan ek binanın açılışına Vali Yardımcısı Yusuf Güler, judo kıyafeti giyerek, katıldı.

-EDİRNE'de Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda, judocular için yapılan ek binanın açılışına Vali Yardımcısı Yusuf Güler, judo kıyafeti giyerek, katıldı.
Edirne'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün, Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda judocular için yaptırdığı ek bina, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve davetliler ile sporcuların katıldığı törenle açıldı. Vali Yardımcısı Yusuf Güler, törene giydiği judo kıyafetiyle katılınca büyük ilgi gördü.
Protokolde de judo kıyafetiyle oturan Güler, judoya yeni başladığını belirterek, "Judoya geç başladım, çok üzgünüm. Judonun çok özel bir spor olduğunu gözlemliyorum. İnsanlığı doğruluğa, dürüstlüğe ve erdeme teşvik eden Japonya kökenli bir spor. Geç tanıştığım için kendime kızıyorum. İnşallah gidebileceğim yere kadar gideceğim. Spor olarak masa tenisiyle ilgileniyorum, ağırlık çalışıyorum. Törene judo kıyafetiyle katılmak son anda aklıma geldi. En kısa sürede çalışmalara başlayacağım" dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, judonun son derece barışçıl bir spor olduğunu ifade ederek, "Sizin karşınızdaki insana zarar vermenizi değil, karşınızdaki insanın size zarar vermesini engellemeyi öğütleyen ve bütün felsefesini bunun üzerine inşa etmiş olan bir spordur" diye konuştu.
Açılışın ardından sporcular,  gösteri maçı yaptı.
 

EDİRNE

29 Eylül 2019 Pazar

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