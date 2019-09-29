Edirne'de Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci yılı kutlandı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne'de Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci yılı kutlandı 

DHA

EDİRNE'de bulunan Bulgar Ortodoks St. Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov'un da katıldığı anma ve kutlama programı düzenlendi.  

EDİRNE'de bulunan Bulgar Ortodoks St. Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov'un da katıldığı anma ve kutlama programı düzenlendi.  
Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu ve İstanbul Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kiliseleri Vakfı iş birliğiyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks St. Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 150'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler,   Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynski, Bulgaristan Diyanet İşleri Başkanı Emil Velinov, Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı Başkanı Vasil Liaze ile çok sayıda Ortodoks din adamı ve Bulgar katıldı. Anma ve kutlama töreni, kilisede gerçekleştirilen ayinle başlarken, devamında kilise bahçesinde program düzenlendi. 
Ayinin ardından kilise bahçesindeki programda konuşan Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, Edirne'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Banov, "Bugün aranızda bulunmak benim için büyük bir onur. Bugün kilisemizin 150'nci kuruluşunu kutlamaktayız. 1869'da kurulan kilise bugün büyük bir ışıltı yaymaktadır. Atalarımız şu anki neslimize çok değerli bir miras bırakmışlardır. Sizlerin de katkılarıyla kilisenin geleceğe olan yolculuğunu devam ettireceğimize inanıyorum" dedi. 
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güle ise kilisenin halen ayakta olmasının Bulgaristan ile olan derin bağları ifade ettiğini söyledi. Güler, "Burada yapılan etkinliğe katılmaktan çok onurluyum. 150 yıl önce kurulan bu kilisenin hala ayakta olması dost ve kardeş Bulgaristan Cumhuriyeti'yle olan derin bağlarımızı ifade etmekte ve bu bağların yüzyıllar boyunca sapa sağlam bir şekilde bugünlere geldiğini göstermekte. Bu kilise aynı zamanda bir ibadethane değil, bir sosyal ve kültürel bir merkez. Bu kilisenin varlığı yüzyıllar sonra da bu coğrafyada dost ve kardeşçe yaşamamızı haykırmakta. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde pozitif katkılar sunması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı Başkanı Vasil Liaze de törene katılım gösteren herkese teşekkür ederken, Türkçe seslenerek, "Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gibi etkinlikler iki ülkenin dostane ilişkilerine daha çok katkı sağlayacaktır" dedi. 
Konuşmaların ardından İstanbul'da bulunan Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı Dernek Başkanı Vasil Liaze tarafından törene katılanlara anı plaketi hediye edildi. Tören kapsamında ayrıca Edirne'deki tarihi Bulgar kültür anıtlarının, Bulgar ve Türk ressamlar tarafından resmedildiği eserlerin bulunduğu sergi açıldı. Kilisedeki program, Bulgaristan halk oyunlarıyla sona erdi. 

EDİRNE

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:27
  • AKŞAM 19:06
  • YATSI 20:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yardımcısı salon açılışına 'judo' kıyafetiyle katıldı
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı salon açılışına 'judo' kıyafetiyle ...
Edirne Belediyesi, SGK borçlarına karşı değerleri mülklerini ipotek gösterdi
YEREL HABERLER Edirne Belediyesi, SGK borçlarına karşı değerleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X