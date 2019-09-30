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(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar Edirne’de lise öğrencileri, ‘Bize her ...

İHA

Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında 'Bize her yer derslik' projesi ile lise öğrencileri tarihi yerinde görerek öğreniyor.

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar Edirne’de lise öğrencileri, ‘Bize her yer derslik’ projesi ile tarihi yaşayarak öğreniyor

Edirne’de Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında ‘Bize her yer derslik’ projesi ile lise öğrencileri tarihi yerinde görerek öğreniyor.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında Edirne’de öğrenciler, ‘Bize her yer derslik' projesi ile tarih derslerini tarihi mekân ve ortamlarda işliyor. Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki yıldan bu yana devam ettirilen projede Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tarih derslerini 2004 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Müze Ödülü’nü kazanan Sultan 2. Bayezid Külliyesi’nde işledi. Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Sultan 2. Bayezid Külliyesi’nde Darüşşifa ve Tıp Medresesi yapıları da bulunuyor.

“Öğrencilerin akademik başarısını arttırıyor”
Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Onlar, İHA’ya yaptığı açıklamada, “İki yıldır devam ettiğimiz ‘Bize her yer derslik’ projesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte Edirne tarihi 2. Beyazid Külliyesi’ndeyiz. Proje, öğrencilerimizin yakın çevresini ve tarihini yakından birebir inceleyerek tanıması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir proje. Aynı zamanda okul dışında yapılan derslerin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkılar sağladığı birebir gözlemlendiği için projeyi gerçekleştirdik” dedi.

“Okul sadece tahtadan, kalemden ibaret değil”
Lise öğrencilerinden Sema Nur Akıcı da, “Bu proje çok güzel oldu. Derslerin sadece sınıfta, okulda olmayacağını bize kanıtladı. Her yerde ders olabilir düşüncesini bize aktarıyor. Okul, sadece tahtadan, kalemden ibaret değil. Burası da çok güzel, buram buram tarih kokuyor. Aklımızda kalması açısından proje çok güzel” ifadelerini kullandı.

“Bu atmosferi sınıfta gösteremeyiz”
Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Demirci, “Şimdi çocuklarımıza bu dersi sınıfta anlatabilir ama bu su sesini, bu atmosferi gösteremeyiz. Birebir uygulamalı olarak sanki o döneme gitmiş gibi olayı anlatarak çocuklarımızın daha iyi kavramasını sağlıyoruz” dedi.

EDİRNE

01 Ekim 2019 Salı

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