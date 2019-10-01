Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçuna yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, M.A., Y.D., M.K. ve Ş.T. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, yapılan arama ve kontrollerde, 365.36 gram eroin, 27.88 gram sentetik kannabinod (bonzai), 26 adet ekstasy, 1 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu.

M.A., Y.D., M.K. ve Ş.T. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Y.D., M.K. ve Ş.T. hakkındaki adli kontrol kararıyla serbest kalırken M.A. ise tutuklandı.

EDİRNE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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