Iraklı turistin parasını gasbettiği iddiasıyla 3 kişiye tutuklama

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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, bıçak gösterdiği Irak uyruklu S.R.O.'nun 2 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan iş için İpsala'ya gelen Iraklı S.R.O., konaklamak için ilçe merkezinde otel aramaya başladı. S.R.O., iddiaya göre, bu sırada yardımcı olma bahanesiyle yanına gelen 3 kişi tarafından dövüldü. Şüpheliler, bıçak gösterdikleri S.R.O.'nun cebindeki 2 bin lirayı gasbederek, olay yerinden kaçtı. Iraklı turistin polise şikayeti üzerine T.K., C.R. ve H.S. isimli kişiler, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklandı.



EDİRNE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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