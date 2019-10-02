'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Edirne’de ana sınıfı öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü gezip özel kıyafetleri giyerek itfaiyeci oldu.

İtfaiyeye ait araçları incelerken itfaiyecilerle tanışıp, araçların nasıl kullanıldığı ve donanımlarının ne işe yaradığı hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayan ve küçük itfaiyeci yelekleri giyip şapkalarını takan meraklı minikler, itfaiyeci oldu.



Tulumbacıları canlandırdılar

İtfaiye personeli tarafından yangın söndürme araç gereçlerinin tanıtıldığı, çocuklara uygun bir dramatizasyonla yangın anının canlandırıldığı ziyarette, minik öğrenciler uzun süre meraklı gözlerle etrafı inceledi. Daha sonra kendileri de minik itfaiyeciler olarak yangın söndürme draması yaptı.

Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken bu gezide öğrenciler merak ettikleri tüm soruları itfaiyecilere sorarak yeni bilgiler edindi.

EDİRNE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 16:25

AKŞAM 19:03

YATSI 20:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.