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Trakya Üniversitesinden ‘diyet, diyabet ve çölyak’ hastalarına özel aşure ikramı

İHA

Trakya Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Öğrenci toplulukları buluşması ve aşure günü" etkinliği düzenlendi. Üniversite yönetimi 'diyet, diyabet ve çölyak' hastaları için de özel hazırlanan binlerce kase aşure ikramında bulundu.

Trakya Üniversitesinden ‘diyet, diyabet ve çölyak’ hastalarına özel aşure ikramı

Trakya Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Öğrenci toplulukları buluşması ve aşure günü” etkinliği düzenlendi. Üniversite yönetimi ‘diyet, diyabet ve çölyak’ hastaları için de özel hazırlanan binlerce kase aşure ikramında bulundu.
Edirne’de, Trakya Üniversitesi tarafından geleneksel öğrenci toplulukları buluşma günü etkinliği gerçekleştirildi. Aşure ayı içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle üniversite yönetimi ‘diyet, diyabet ve çölyak’ hastaları için de özel hazırlanan binlerce kase aşure ikramında bulundu.
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde düzenlenen programda, üniversiteye başlayan binlerce öğrenci bir araya gelerek, öğrenci toplulukları stantlarını gezdi ve aşure ikramından faydalandı.

“Onları da burada unutmadık”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, program kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “63 ülkeden 4 bin 400, ülkemizin dört bir yanından öğrencilerimiz var. Trakya Üniversitesi bir aşure kazanı gibi, bu evlatlarımızı bu kazan içerisinde beraberce kaynatıyoruz. Ve bir Trakya Üniversitesi ailesi oluşturuyoruz. O anlamda öğrenci buluşmalarımız aşure ayına denk gelmesi ve simgesel önemi olması nedeniyle böyle bir ikramı önemsiyoruz. Değerli hocalarım, gastronomi toplulukları başkanlarım bu sene bir yenilik getirdiler. Bir farkındalık oluşturmak için diyet, diyabetik ve çölyak hastaları için de aşure üretiminde bulundular. Kendileri çölyak hastalığı olan öğrenci ve çalışanlarımız olduğunu tespit etmişler. Onları da burada unutmadık” dedi.

EDİRNE

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:03
  • YATSI 20:23
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