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81 ilde kampüsünde camisi olmayan son üniversitede temel atıldı Edirne’de, ‘Trakya Üniversitesi ...

İHA

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Camii temel atma töreni gerçekleştirildi. 81 il içerisinde kampüsünde camisi olmayan tek üniversite olduklarını dile getiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Üniversitemizin kalbi hükmündeki bu yere inşallah bu camimizi de koyarak, bu eksikliğimizi tamamlıyoruz" dedi.

81 ilde kampüsünde camisi olmayan son üniversitede temel atıldı Edirne’de, ‘Trakya Üniversitesi Camii Temel Atma Töreni’ gerçekleşti

Edirne’de, Trakya Üniversitesi Camii temel atma töreni gerçekleştirildi. 81 il içerisinde kampüsünde camisi olmayan tek üniversite olduklarını dile getiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemizin kalbi hükmündeki bu yere inşallah bu camimizi de koyarak, bu eksikliğimizi tamamlıyoruz” dedi.
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde gerçekleştirilen ‘Trakya Üniversitesi Camii Temel Atma Töreni’ne, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Balkanlardan gelen soydaşlar, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Kampüsünde camisi olmayan son üniversite
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, “Çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Çok büyük bir tarihi an yaşıyoruz. Türkiye’deki üniversitelerden en son kampüsünde camisi olmayan, son üniversitenin de burada camimizin temelini atacağız inşallah” dedi.

“Üniversitemizin kalbi hükmündeki bu yere inşallah bu camimizi de koyarak, bu eksikliğimizi tamamlıyoruz”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında, “Üniversitemizin kalbi hükmündeki bu yere inşallah bu camimizi de koyarak, bu eksikliğimizi tamamlıyoruz. Özellikle hastanede yatan hastalarımız için, bir yazar diyor ya; ‘çok yalnızım, çok kimsesizim diye düşündüğümde, bir ezan sesi duyarım, utanırım’ diyor. İşte bu ezan seslerinin duyulacağı, o maneviyatın güçlü olarak hissedileceği bu mekanları burada oluşturmaktan, buna vesile olmaktan ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı da, “Camilerin imar ve inşasının bir iman göstergesi, camilere düşman olmanın bir zalimlik göstergesi olduğunu düşünmek aslında caminin ve mescitlerin bizim dinimizdeki, inancımızdaki yerinin ne olduğunu göstermeye kafidir” diye konuştu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp ise “Bugün temelinin atılacak olan bu eser inşallah 81 vilayette camiler nasıl yapılıyorsa, 80 vilayetin tamamında üniversitelerde camiler nasıl yapıldıysa, Edirne’de de o şekilde yapılacak. Belki kısmen devlet imkanları ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın sağlayacağı desteklerle ama temel olarak da Edirnelilerin sağlayacağı desteklerle ve katkılarla yapılmış olacak” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri hazırlanan buton sistemi ile temel atma törenini gerçekleştirerek, temele ilk betonu döktü.

EDİRNE

03 Ekim 2019 Perşembe

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