Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 3 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi ve 1 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne İl ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala' bağlı Balabancık Köyü'nde durumundan şüphelendikleri Ç.K. yönetimindeki ticari taksiyi durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi ve sürücüsü Ç.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Y.A., Ö.T. ve R.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., Y.A., Ö.T. ve R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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