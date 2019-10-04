Kimi mamasını, kimisi de sevgisini getirdi Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde minikler barınağa akın etti Minik öğrencilerden tüm insanlığa çağrı: ‘Kuyruklarını, ayaklarını kesmeyin!’

Edirne’de, 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, minik öğrenciler sokak hayvanlarının bulunduğu barınağa akın etti. Barınakta bulunan sevimli dostları için kimi yanında mamasını, kimisi de sevgisini getirdi.

4 Ekim Dünya Sokak Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinlikleri kapsamında, Edirne Belediye Barınağı'nda minik öğrenciler için program düzenlendi. Edirne Belediye Bandosu’nun konseri ile gönüllerince eğlenen öğrenciler, daha sonra görevliler eşliğinde barınağı gezdi.

Hayvanları yakından görmek, onlara dokunmak ve sevmek fırsatı buluna koca yürekli minik öğrencilerden, kimisi yanında sevimli dostları için mama getirirken kimisi de sevgisini getirdi.



"Bilinçlendirme eğitiminin çocuk yaşta başlaması gerekiyor”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, farkındalık oluşturmak adına kent genelindeki tüm okullardan öğrencilerin bugün barınağa davet edildiğini belirterek, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın tüm ülkelerinde nasıl diğer insanlara şiddete karşıysak, sokak hayvanlarına da diğer canlılara karşı da şiddete karşı olmamız gerektiğini ve bu bilinçlendirme eğitimin de çocuk yaşta başlamasının gerektiğini düşünüyorum" dedi.



“Kuyruklarını, ayaklarını kesmeyin”

Minik öğrenciler de sokak hayvanlarının ve diğer tüm canlıların korunması, kollanması gerektiğine dikkat çekti. Öğrenciler, tüm insanlara seslenerek, “Hayvanlara çok zarar veriyorlar. Onların kuyruklarını ayakların falan kesiyorlar. Yolda bulursalar falan bence barınaklara getirseler daha iyi olur” dedi.

EDİRNE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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