Beklenen yağış Edirne’de başladı 5 dakikada cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne’de, şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağış ve fırtına kenti etkisi altına aldı, 5 dakika gibi kısa bir sürede cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteorolojinin İstanbul başta olmak üzere Trakya illerinde etkili olacağını öngördüğü şiddetli yağış ve fırtına Edirne’de başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, tente altlarına ve iş yerlerine sığındı.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Yağış şiddetini kaybetse de hafif sağanak şekilde kentte etkili olmaya devam ediyor.

EDİRNE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 18:59

YATSI 20:19

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