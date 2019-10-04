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Edirne’de şiddetli sağanak

İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezin de bulunan kavak mahallesin deki ana cadde su baskını nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Vatandaşlar bir süre yaya kaldırımda bekledi. Mahallede yaşayan bir kişi elinde ki şemsiye ile çöplerden dolayı tıkanmış olan rögarları kendi imkânları ile açtı. Meteoroloji den edinilen son bilgilere göre Trakya bölgesinde yağışların hafta sonu da aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

EDİRNE

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:19
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