Evlerden musluk bataryaları çalan şüpheli tutuklandı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde girdiği 3 evden banyo dolapları ve mutfak tezgahlarını kırarak musluk bataryalarını çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tolga Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ofis Geçidi Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Apartmandaki 3 daireye girilerek, banyo dolapları ve mutfak tezgahlarının kırıldığı ve musluk bataryalarının sökülerek çalındığını gören apartman sahibi olayı polise bildirdi. İhbar üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, hırsızlık olayını Tolga Doğru'nun yaptığını belirledi. Doğru, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Tolga Doğru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

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