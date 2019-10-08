2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı gerçekleşti

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“2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı”, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı Başkanlığında, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında, 2023 Eğitim Vizyonu Edirne Projeleri Çalıştayı kapsamında uygulanacak projeler ayrıntılı şekilde değerlendirilerek planlaması yapıldı. Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk, il ve ilçe proje sorumlusu öğretmenler katıldı.

EDİRNE 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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