FETÖ şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

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EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski öğretmenler S.Ş. ve H.N.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.



EDİRNE 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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